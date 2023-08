O Real Madrid apresentou esta terça-feira Kepa, o guarda-redes que chega por empréstimo do Chelsea para colmatar a ausência de Thibaut Courtois que contraiu uma grave lesão antes do arranque da nova edição da liga espanhola.

Já com a camisola com o número 25 vestida, o guarda-redes recordou que esteve muito perto de ser guarda-redes do Real Madrid em 2018 e espera que o atual empréstimo acaba por transformar-se numa aposta em definitivo.

«Ficar depois do empréstimo? Espero que sim. Hoje é o primeiro dia de empréstimo, temos tempo, vamos ver. Espero que o meu rendimento possa fazer com que isso aconteça», destacou.

Kepa fez ainda questão de dirigir uma palavra a Courtois. «Falei com o Courtois que está a passar pelo pior que há no futebol: as lesões. Quero enviar-lhe muita força, ânimo e a desejar-lhe a melhor recuperação possível», destacou ainda.