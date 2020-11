Sérgio Ramos chegou esta terça-feira, no confronto do Real Madrid frente ao Inter Milão, em Espanha, aos cem golos na Liga dos Campeões. O capitão merengue ajudou a equipa a vencer por 3-2 e alcançou um número redondo, que poucos conseguiram igualar: uma prova da influência dele no Real Madrid, e na Champions, ao longo dos anos.

Recorde agora como foi a trajetória de Sérgio Ramos na Liga dos Campeões ao longo do tempo até chegar aos cem golos.