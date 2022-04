Além de Carlo Ancelotti, a tarde de festa do Real Madrid, com a conquista do campeonato espanhol, também foi especial para Marcelo.

É que o internacional brasileiro tornou-se no jogador com mais títulos conquistado no clube merengue: 24.

Até hoje, o lateral-esquerdo estava empatado com Paco Gento, mas ganhou vantagem, numa altura em que o seu futuro é uma incógnita – termina contrato em junho.

Marcelo chegou em 2007 ao Real Madrid, e poucos meses depois festejou logo a primeira La Liga do currículo. Entretanto, foram mais cinco campeonatos – contando com o desta época –, quatro Ligas dos Campeões, duas Taças do Rei, cinco Supertaças de Espanha, quatro Mundial de Clubes e três Supertaças Europeias.