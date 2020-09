Prestes a começar a sétima temporada no Real Madrid, Toni Kroos não poupa elogios a Zinedine Zidane.

«Ajuda que ele tenha sido um grande jogador. Ele sabe exatamente o que é ser jogador do Real Madrid e o que nos motiva. Ele aplica esse conhecimento de forma soberba e é incrivelmente bom a gerir este grupo de estrelas», disse o médio alemão de 30 anos à revista Blick.

«Ele fala com todos os jogadores olhos nos olhos, traz todos para bordo e tem tudo sob controlo. Além disso, é muito bom tecnicamente. É o melhor treinador que poderia pedir», frisou.

Toni Kroos transferiu-se do Bayern Munique para o Real Madrid, em 2014, logo depois de se ter sagrado campeão do Mundo com a seleção alemã e admite ter sentido algumas dificuldades na adaptação à vida em Espanha, sobretudo em relação à língua, que só começou «a falar com fluidez na segunda ou terceira temporada.»

«Tive sorte porque Carlo Ancelotti e alguns jogadores como Gareth Bale e Cristiano Ronaldo falavam inglês. Não tinha motivação de aprender castelhano e só queria falar quando o fizesse razoavelmente bem», admitiu o alemão, na antevisão do encontro entre Alemanha e Suíça, a contar para a Liga das Nações.