Elon Musk vai mesmo deixar de ser chefe executivo do Twitter. A confirmação foi dada pelo próprio na rede social que comprou no final do mês de outubro, mas com uma ressalva.

«Demitir-me-ei do cargo de CEO assim que encontrar alguém suficientemente tolo para aceitar a posição! Depois disso, vou apenas gerir as equipas de software e servidores», escreveu o multimilionário.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

A garantia foi dada após uma sondagem que o próprio publicou e na qual perguntou aos utilizadores se deveria abandonar o cargo. Dos mais de 17 milhões de utilizadores que participaram, cerca de 57 por cento votaram pela sua saída. No entanto, vários órgãos de comunicação social apontam que Elon Musk já tinha manifestado a intenção de abandonar o cargo mesmo antes de questionar os utilizadores.

Os resultados desta sondagem parecem ter levado Musk a alterar as regras deste tipo de publicação. Um utilizador sugeriu que apenas os subscritores do Twitter Blue, serviço que permite a qualquer um ser utilizador verificado mediante o pagamento de oito dólares, possam votar nas sondagens que impactam as políticas da empresa. O dono da rede social respondeu positivamente. «Boa ideia. O Twitter irá fazer essa mudança».

Contudo, a decisão mais impopular foi tomada no domingo passado, dia em que o Twitter anunciou que iria proibir a publicação de links para outras redes sociais, como o Facebook, Instagram e Mastodon. Após nova sondagem, motivada pela reação esmagadoramente negativa dos utilizadores, a medida foi revertida. «A partir de agora, haverá votações para as decisões sobre alteração de políticas. As minhas desculpas. Não voltará a acontecer», escreveu Musk em reação ao fiasco.