Reggie Cannon, jogador do Boavista, denunciou esta terça-feira no Instagram os insultos racistas que recebeu por mensagem privada.

Nas mensagens, o jogador norte-americano é chamado de «animal preto e sujo» e a mensagem está cheia de símbolos de macaco.

«Odiamos animais no nosso clube, então vá embora agora. Vou garantir que todos te façam sair, macaco», diz uma das mensagens.

O jogador partilhou essa mensagem nas stories do Instagram e outra em seguida. Adeptos do Boavista, eu sei que não foram vocês. Eu sei que ele não é de Portugal, aquilo é um português traduzido pelo Google. Não publiquei por essa razão. Publiquei para continuar a mostrar aquilo por que nós passamos todos os dias. Para trazer o tema à luz do dia, até que algo seja feito», garantiu. Veja as publicações de Reggie Cannon: