A Federação Portuguesa de Futebol vai realizar no dia no dia 26 agosto a Assembleia Geral Ordinária para aprovação do Orçamento 2020/21. A reunião magna tem início pelas 17 horas e serve para aprovar um relatório e contas que destaca, acima de tudo, um resultado positivo da época 2019/20 de 1,5 milhões euros positivos.

Para 2020/21 a Federação prevê também um resultado positivo da mesma ordem, com um lucro de 1,532 milhões de euros, sendo 83 milhões de receita e 81,5 milhões de despesas. Entre as principais receitas, destaca-se os ganhos com direitos televisivos, publicidade e patrocínios, que juntos equivalem a 36 milhões de euros.

2021 é, de resto, ano de Europeu de futebol, no qual a Federação está a prever fazer um encaixe de 13,6 milhões de euros com a participação da Seleção Portuguesa.

Na rúbrica das principais despesas realce para os gastos com seleções: um total de 24 milhões de euros. A Seleção A é a que leva a maior fatia do bolo, com um total de gastos de 13,6 milhões. Seguem-se as seleções femininas de futebol e futsal, com um total de quatro milhões de euros, e por fim as seleções jovens de futebol masculino, com gastos de 2,7 milhões.

As provas nacionais, por fim, equivalem a um gasto estimado de 17 milhões de euros, enquanto os eventos levados a cabo pela Federação equivalem a um gasto de 5,7 milhões de euros.