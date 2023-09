Renato Veiga, confirmado como reforço do Basileia a 29 de agosto, estreou-se pela formação suíça com um golaço no duelo com o FC Zurique (2-2).

O jogador de 20 anos, que rendeu 4,6 milhões de euros aos cofres leoninos, ajudou o Basileia a evitar a derrota, balançando as redes numa altura em que o Zurique vencia por 2-0.

Isto no dia em que foi convocado para a seleção nacional de sub-21, em substituição de André Amaro.