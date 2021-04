Sevilha está acostumada a ter jogadores portugueses entre os ídolos dos clubes da cidade, mas, por agora, William Carvalho é uma espécie de último resistente.

O médio de 29 anos, que tem contrato até 2023, ainda assim, está a viver um eclipse no Betis: apesar do bom início de época com Manuel Pellegrini, uma lesão muscular colocou-o fora da equipa durante a última meia época. Nas últimas 16 jornadas da Liga Espanhola, foi apenas titular uma vez, tendo entrado aos 90 minutos no jogo deste domingo, contra o Atlético de Madrid de João Félix (1-1).

O que se passa com William?

Esta era a questão levantada há dias pelo Diário de Sevilha, principal jornal da cidade, aquando do aniversário do ex-Sporting.

Saída de William pode acontecer no final desta temporada

«O médio português atravessa o seu pior momento futebolístico», escreve o jornal num artigo publicado na última semana, salientando que «a reta final da temporada será chave para definir o seu futuro no Betis»: «A transferência de William é uma das alternativas para ajudar a resolver os problemas económicos do clube, mas não será fácil obter uma mais-valia.»

A perspetiva de muitos adeptos do Betis também é a de que o jogador seja vendido no final da época. Assim que o clube fez uma publicação de parabéns ao médio português não tardaram alguns comentários críticos e lamentos de que o clube não conseguirá recuperar o investimento de 16 milhões de euros quando o comprou ao Sporting, em julho de 2018.

¡Hoy sopla 29 velas @wllmcarvalho14! 🍰🕯😃 ¡Disfruta de tu día! 🎊🎈 pic.twitter.com/Og6iSaTCvM — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) April 7, 2021

«Quanto vale William hoje?», perguntam em Sevilha

«Sem a pandemia, seguramente o William teria deixado o Betis no verão passado», começa por afirmar ao Maisfutebol Carlos Pérez, jornalista do Estadio Deportivo, que acrescenta: «O Betis necessita de vender urgentemente, dado o teto salarial imposto pela Liga Espanhola, e ele é um dos principais candidatos a abandonar o clube. A questão é: quanto vale William hoje? Acredito que a direção aceitaria um empréstimo com opção de compra condicionada a objetivos fáceis de atingir.»

Por sua vez, Aitor Torvisco, também jornalista do principal diário desportivo andaluz, refere que neste momento «William Carvalho não é o mesmo futebolista da primeira época, que foi muito boa, com Quique Setién como treinador, num sistema de três centrais em que ele tinha liberdade absoluta para receber e organizar. Fez o seu melhor jogo numa vitória por 4-3 em Camp Nou, mas depois tornou-se irregular.»

Joaquín, lenda do Betis, abraça William na vitória sobre o Barcelona (3-4) em novembro de 2018

William sofreu uma grave lesão nas costas, em outubro de 2019, e perdeu espaço com Rubi e Alexis Trujillo no comando técnico, tendo realizado apenas 13 jogos na época passada.

A chegada de Manuel Pellegrini e a falta de boas propostas travou a sua saída no início desta temporada, que até começou bem, com a estreia a marcar frente ao Valladolid, apontando outro golo contra o Real Madrid na jornada seguinte. Porém, uma lesão muscular frente ao Granada fê-lo perder de vez a titularidade, com Guido Rodríguez e Sergio Canales a ocuparem o duplo pivot no meio-campo.

William sofreu uma grave lesão nas costas em outubro de 2019

E agora?

«Houve o interesse do Benfica em janeiro, que não se concretizou. Pode ser que no final da época haja propostas de clubes da Premier League, como o Leicester ou o Wolverhampton. A verdade é que o Betis necessita de 20 milhões para recuperar o investimento feito [já que o Sporting reservou 20 por cento de uma futura venda]. E o rendimento do jogador está longe desses valores», assinala Torvisco, salientando que «o clube não vê com bons olhos o facto de William tenha ficado de fora da última convocatória da Seleção Portuguesa. Existe a esperança de que ele vá ao Europeu e que se valorize para que seja possível fazer uma boa venda.»

O Maisfutebol pediu uma entrevista ao médio português, porém, esta foi recusada pelo jogador, segundo informação prestada pela assessoria do Betis: «William não deu qualquer entrevista na última temporada e prefere continuar assim.»

Assim sendo, mantém-se a dúvida: será que, debaixo do abrasador sol andaluz, o eclipse de William está para durar?