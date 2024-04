[O que falhou para o Portimonense deixar escapar a vantagem?]

A pergunta até tem uma resposta muito objetiva: depois de verem as imagens do segundo golo do Casa Pia, vão perceber porque é que o pássaro fugiu.

É inacreditável como é que se valida aquele golo. É só inacreditável. O Felippe Cardoso levou o Nakamura para dentro da baliza, depois de ele ter defendido para o poste, e ele ficou sem qualquer hipótese de defender a recarga.

Além disso, temos, na primeira parte, uma ocasião excelente para fazer o terceiro golo, pelo Berto, e tínhamos ido para intervalo mais tranquilos. Foi um jogo difícil, frente a uma equipa boa, connosco um pouco limitados de opções para fazer coisas diferentes.

Estávamos a fazer substituição posição por posição e fomos, até ao fim, à procura de um resultado diferente, mas não conseguimos porque tínhamos também uma boa equipa pela frente.

Quando assim é, não temos muito a fazer, mas quando se perdem dois pontos com um golo desta natureza… a frustração é tremenda, nos tempos de hoje com VAR, com árbitros de categoria.

[Os últimos têm sido uma espécie de montanha-russa. Seguramente não é isto que o treinador pede. Tem sido apenas circunstancial?]

A equipa cometeu alguns erros no primeiro tempo, no lado esquerdo o Hélio e o Gonçalo, por falta de comunicação, trocaram mal, mas, tirando isso, a equipa faz um jogo muito assertivo, com bom posicionamento.

Há uma alteração: entrámos a pressionar com o Tamble e o Carlinhos. Após a vantagem de 2-0, o Carlinhos desce mais um bocadinho e aí deixámos que o Casa Pia tivesse bola nos centrais, mas sem criar perigo.

Foi um jogo intenso, com muita coisa em disputa, e é uma pena ter sido decidido por um lance completamente irregular.