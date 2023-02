O Independiente del Valle conquistou a Supertaça do Equador na sequência de uma vitória por 3-0 frente ao Aucas, o atual campeão nacional.

O português Ricardo Pereira, treinador de guarda-redes do Independiente, garante assim mais um troféu ao serviço do clube equatoriano.

Conheça o percurso do técnico luso, do estágio no Benfica com 40 anos à conquista da Taça Sul-Americana.