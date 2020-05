Ricardo Rocha esteve novamente esta sexta-feira à conversa com antigos companheiros do Benfica. O ponto de partida foi o empate a um golo com o Boavista na última jornada da Liga 2004/05, que permitiu aos encarnados voltarem aos títulos de campeão nacional ao cabo de 11 anos.

Simão Sabrosa, que apontou o golo do Benfica nesse jogo, na conversão de uma grande penalidade, recordou o ambiente de euforia nos festejos ainda no relvado do Estádio do Bessa, pintado nessa tarde de encarnado. «Fiquei sem calções, sem camisola. Acabei de cuecas com o número 20 e o símbolo do Benfica, as meias, as caneleiras e as chuteiras», disse.

Além de Simão, na altura capitão dos encarnados, participaram na conversa Nuno Gomes, José Moreira e Bruno Aguiar. «Na prmeira passagem pelo Benfica não consegui ser campeão. Depois, saí para a Fiorentina e quando regresso tenho de esperar dois ou três anos para ter esse sabor. Foi o realizar de um sonho, um objetivo a que me tinha proposto desde que comecei a usar a camisola do Benfica. Finalmente, consegui chegar ao tão desejado título. (...) Foi o culminar de uma época de sacrifício, por isso se calhar também o sabor seja diferente. Não só pelo Benfica estar há 11 anos sem ganhar um título, mas porque foi um ano em que se tentou mudar muita coisa e em que os jogadores fizeram sacrifícios pessoais em prol do Benfica», destacou Nuno Gomes.