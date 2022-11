Ricardo Sá Pinto conduziu na semana passada o Esteghlal à conquista inédita da Supertaça do Irão e continua na disputa acesa pelo primeiro lugar no campeonato, estando nesta altura a dois pontos do líder, o poderoso Persepolis.

Ora perante esse cenário de luta intensa, os ânimos andam naturalmente à flor da pele. Antes da paragem na competição, num jogo em que o Esteghlal até venceu pela margem mínima fora de casa (0-1), Sá Pinto chegou a irritar-se com o próprio adjunto, Rui Mota.

No reduto do Havadar, a 28 de outubro, o treinador português foi filmado em dois momentos distintos de exaltação em direção ao seu auxiliar, em imagens que estão a circular com insistência nas redes sociais, nas últimas horas.

Ao que o Maisfutebol apurou, Ricardo Sá Pinto pretendia que os seus adjuntos - não apenas Rui Mota - adoptassem outra postura perante as provocação de que o treinador e o Esteghlal estavam a ser alvo. A situação não teve consequências de maior.