Luís Freire acredita que a equipa do Rio Ave está «mais preparada do que nunca para vencer», mostrando-se confiante no triunfo na receção ao Casa Pia, em jogo agendado para este domingo.

«Tivemos um bom resultado frente ao FC Porto, mas já foi. Não misturo o passado como futuro, o que me interessa é construir coisas boas para a equipa daqui para a frente. Estamos mais preparados do que estávamos há um mês», adiantou o treinador.

«Os reforços deixaram o grupo ainda mais completo e confiante. Já sentimos isso no estádio do Dragão e estamos trabalhar para continuar a ter foco e compromisso para procurar a vitória.»

O Rio Ave, recorde-se, não vence há quatro jogos, mas vem de três empates consecutivos, o último deles na ronda passada no Dragão. Nos últimos 11 jogos do campeonato, a equipa soma apenas duas derrotas - Vitória de Guimarães e Benfica -, pelo que o treinador está otimista.

Já o Casa Pia vem de três derrotas e um empate, mas é uma equipa com virtudes, segundo Luís Freire.

«Todas as equipas passam por fases menos boas, e por vezes os resultados indicam uma coisas e as exibições outra. O que vemos no Casa Pia é uma equipa que gosta de jogar, com bom jogo interior, que mete muita gente no corredor central e tem bons avançados. Não pensamos se estão mal ou bem, mas sim que temos de fazer o nosso trabalho bem feito.»

O Rio Ave, 16.º classificado com 18 pontos, recebe este domingo o Casa Pia, 15.º com 20 pontos, numa partida agendada para as 15:30 e para a qual não pode contar com os avançados André Pereira, lesionados, e Boateng, castigado.