O presidente da mesa da Assembleia Geral do Rio Ave, Amândio da Silva, emitiu uma convocatória de eleições antecipadas para os novos órgãos sociais - triénio 2023/2026 - no próximo dia 1 de julho.

O sufrágio vai realizar-se entre as 10h00 e as 20h00 no estádio dos vilacondenses e a data-limite para apresentação de listas é a 21 de junho.

Esta decisão, recorde-se, surge depois de o atual presidente do Rio Ave, António Silva Campos, ter apresentado o pedido de demissão no início da semana, por motivos de saúde.