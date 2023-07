O Rio Ave apresentou esta quarta-feira aquele que será o equipamento principal para a época desportiva 2023/24, numa original sessão fotográfica com alguns jogadores do plantel de Luís Freire.

A camisola não foge à tradição, com riscas verdes e brancas. Os vilacondenses, no entanto, apresentaram duas versões deste equipamento: um com os calções verdes, outro com os calções brancos. As meias são verdes.

«Não é só uma camisola. É o nosso manto. É um sentimento que não se explica. É um amor que nos invade o peito. É a coragem de todos nós», escreveu o emblema dos Arcos nas redes sociais.

Veja na galeria acima associada o novo equipamento principal do Rio Ave.