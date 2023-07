O Tribunal Arbitral do Desporto decidiu e o Rio Ave está proibido de inscrever jogadores neste mercado de transferências, à semelhança do que aconteceu no mercado de inverno.

O clube de Vila do Conde recorreu para o TAS da sanção da FIFA, de proibir o registo de jogadores durante as janelas de transferências de inverno e de verão de 2023, na sequência da queixa interposta pelo clube marroquino Raja Casablanca pela transferência de Fabrice Olinga. Porém, o tribunal sediado na Suíça notificou as partes da sua decisão final, que reduz a multa financeira a metade, mas mantém a proibição de registo de jogadores, que vai manter-se até janeiro de 2024.

Este incumprimento decorre de um ato de gestão tomado em janeiro de 2022, ainda durante a presidência de António Silva Campos, e a atual direção já reagiu em comunicado.

«Não obstante o resultado deste processo, o Rio Ave FC considera que a sua atuação não incumpriu os regulamentos da FIFA e, portanto, a penalização sofrida é injusta e excessiva. Ainda assim, a mesma será cumprida escrupulosamente e os processos internos serão reforçados de forma a que uma situação similar não se volte a repetir», pode ler-se no documento assinado pela presidente recém-eleita, Alexandrina Cruz, que acrescenta:

«A preparação da presente época já foi feita tendo em consideração a proibição de registo de novos jogadores e os objetivos traçados foram definidos em consonância, com renovação de diversos contratos e a manutenção do grupo de jogadores da época passada quase na sua totalidade.»

Deste modo, o Rio Ave, que disputa a I Liga, salienta que a equipa técnica e direção mostram total confiança no atual plantel para atingir os objetivos na temporada 2023/24.