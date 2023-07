Rio Ave e Vitória de Guimarães empataram este sábado 1-1, em Vila do Conde, no jogo que serviu de apresentação da equipa de Luís Freire aos sócios. Este foi o segundo jogo do dia dos vilacondenses que, na parte da manhã, já tinham goleado a Seleção Concelhia de Vila do Conde, por 10-0, no tradicional jogo de pré-temporada.

No jogo da tarde, o Vitória marcou primeiro, logo aos 11 minutos, por Jota Silva, mas a equipa da casa acabou por chegar ao empate no segundo tempo, aos 71 minutos, com Leonardo Ruiz a cruzar da direita para a finalização fácil de Hernâni.

Na parte da manhã, com uma equipa com vários jogadores da equipa de sub-23, a equipa de Luís Freire venceu o tradicional jogo com a Seleção Concelhia de Vila do Conde com dez golos sem resposta.

Veja o golo do Rio Ave ao Vitória: