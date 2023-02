O médio do Rio Ave, Guga, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota frente ao Sporting (1-0), em jogo da 19.ª jornada da Liga:

[Análise à partida] «Para já, enaltecer o espírito e a qualidade que tivemos no jogo. Antes do golo do Sporting tivemos uma grande oportunidade pelo Boateng, se tivesse feito o golo se calhar era ele que recebia o prémio de homem do jogo. O que retiro é a alma da equipa, demos muita luta.

[Faltou chegar mais vezes à baliza do Sporting?] Sabíamos que quando recuperássemos a bola tínhamos de sair rápido, pois o Sporting tem uma grande reação à perda. Às vezes conseguimos assustar, mas lá está, fica a alma que a equipa teve.

[Sequência de jogos sem vencer] O peso é que temos de voltar a treinar para regressar às vitórias. Há várias equipas que têm estes ciclos e temos um grupo que tenho a certeza que vai dar a volta.

[Ausência de Aziz] É um jogador que fez a diferença em alguns jogos, mas também temos o André Pereira, o Boateng e o Leonarod Ruiz. E agora vão ser eles a trabalhar para marcar golos.»