Luís Freire garante que ainda há muito trabalho a fazer até ao fim do campeonato e apela à consistência exibicional do Rio Ave para os jogos que restam.

Na conferência de imprensa antes do jogo com o Estrela da Amadora, o técnico dos flavienses admite que a equipa tem de melhorar contra equipas que optam por uma defesa mais agressiva, como é o caso da equipa liderada por Sérgio Vieira.

«Nada está feito, ainda há trabalho com fartura para fazer, mas a equipa está unida e com um foco comum, até porque já passámos por muita coisa este ano. Queremos melhorar contra estes adversários, que têm uma organização defensiva mais agressiva. Temos sido consistentes em termos exibicionais e para domingo é preciso dar continuidade a esse trabalho», afirma.

Quanto à qualidade do Rio Ave, Luís Freire diz que o importante é jogar bem e jogar melhor que os adversários, antes de pensar na vitória. De qualquer forma, somar os três pontos nesta altura é essencial, tendo em conta a enorme luta que se antevê pela manutenção no principal escalão do futebol português.

«Primeiro temos de jogar bem, depois temos de jogar melhor do que os outros e se não conseguirmos as duas coisas, temos de ganhar os jogos. Obviamente que queremos os três pontos, mas para isso temos de entrar em campo com atitude e muita entrega. Estivemos 16 meses sem poder contratar jogadores, quando o conseguimos fazer ficámos mais fortes e a recuperação tem sido positiva», conclui o técnico.

O jogo entre Estrela da Amadora e Rio Ave acontece este domingo, às 15h30, no Estádio José Gomes.