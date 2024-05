Luís Freire, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa, após vitória por 2-1 frente ao V. Guimarães:

«Representa um conjunto de emoções ao longo da época. Vimos de um ano complicado e não podemos esquecer que o clube foi impedido de inscrever jogadores durante 16 meses. Quando estávamos em último lugar, sei o quão difícil foi levantarmo-nos.

Foi um jogo tático, muito encaixado. Nós tentamos jogar na ansiedade no Vitória, mas não havia muitas oportunidades. Conseguimos dividir o jogo, até conseguimos circular, meter a bola na zona frontal e o Joca fez um grande golo. Com o golo a equipa ficou mais serena e confiante e a controlar bem o ataque à profundidade do Vitória.

Ao intervalo dissemos à equipa que tínhamos de ter bola e conseguimos ser competentes. Numa dessas bolas recuperadas, conseguimos definir bem e fazer 2-0. Depois o Vitória tentou chegar à frente, mas o Rio Ave esteve sempre controlado. No fim sofremos o 2-1, por isso fomos controlando emocionalmente para fazer a diferença. Há mérito nos jogadores, são 35 pontos, é um marco importante para o clube.

[bateu o recorde de jogos consecutivos sem perder] Focamos no que controlámos. Os outros resultados não controlamos e isso fez toda a diferença nestes dez jogos sem perder. Nós jogamos para ganhar, não para empatar e por jogar para ganhar é que empatamos muitas vezes. Se jogássemos para empatar, perdíamos. Empatamos com o Sporting, com o Porto, com o Braga, com o Arouca. Temos uma segunda volta fantástica e penso que tem mesmo de ficar na história. A nossa defesa é a melhor da segunda volta e temos de dar mérito aos jogadores por acreditarem na ideia».