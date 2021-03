A visita a Moreira de Cónegos é de elevado grau de dificuldade para o Rio Ave, diz o treinador Miguel Cardoso. Cardoso diz que o Moreirense sabe «atacar rápido» e que é uma equipa que «quando precisa, organiza-se e fecha-se bem».



«Vamos encarar um adversário valioso, que compete bem e sabe o que faz. Serão 90 minutos na procura permanente de sermos uma equipa equilibrada nos diferentes momentos do jogo», afirmou Miguel Cardoso na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo.



O Rio Ave vem de uma vitória importante contra o Farense, em Vila do Conde, e procura estabilizar na classificação. Os nortenhos estão seis pontos acima da linha de água.



«Mais do que otimismo, [a vitória] trouxe-nos realismo de que é possível que o nosso discurso tenha um alinhamento correto com as atuações. É sobre esse realismo que trabalhamos para traçar um novo plano de jogo, mas com o mesmo foco.»



Ivo Pinto está recuperado e pode reentrar nas opções de Miguel Cardoso. André Pereira, Jambor, Junio Rocha e Fábio Coentrão continuam lesionados.



O Moreirense-Rio Ave realiza-se às 15 de domingo e será arbitrado por Fábio Melo, da AF Porto.