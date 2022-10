Luís Freire prometeu um Rio Ave de «superação» para tentar quebrar o percurso do Benfica na Liga.



«É um adversário com grande capacidade finalizadora, que costuma ter 70 por cento de posse de bola, 20 remates por jogo em casa e um domínio avassalador. Temos de superar-nos para conseguirmos o que queremos, olhando para a outra baliza a marcar golos», referiu o técnico, em antevisão ao jogo da 9.ª jornada da Liga.



Questionado acerca de que equipa encarnada esperar, o técnico dos vilacondenses mostrou-se mais preocupado no que os seus jogadores podem fazer na Luz.

«Não é pelo facto de o Benfica estar muito bem que vai estar sempre muito bem, ainda reconhecendo que está a realizar um excelente campeonato. Interessa-nos estar no nosso melhor, porque o que vai fazer o Benfica não depende de nós. Queremos estar muito comprometidos em campo», referiu.



Depois de duelos com FC Porto, Sporting e Sp. Braga, Luís Freire admitiu que notou uma evolução na equipa do Rio Ave, considerando que «não está apenas a defender melhor, como também evoluiu na consistência com bola».

«Logo à quarta jornada vencemos o FC Porto, na sexta ronda, com o Sporting de Braga demos uma resposta interessante e apesar de em Alvalade [frente ao Sporting] não termos sido tão bons como em casa, mostrámos que temos uma equipa brava. Vamos tentar, agora, dar outra boa resposta, sabendo que este jogo vai dar-nos ainda mais experiência», vincou.

Luís Freire reconheceu, ainda assim, os desafios de enfrentar um Benfica «que está moralizado com o primeiro lugar do campeonato e pela boa exibição frente ao PSG», garantindo um Rio Ave «confiante» que pode dar uma boa resposta.

«A confiança tem aumentado e estamos dentro dos objetivos iniciais, mas queremos mais. Vai ser um duelo difícil, contra o primeiro classificado, mas temos de olhar para o nosso jogo. O campeonato não acaba agora e vamos continuar a crescer. Seja qual for o adversário, vamos disputar um jogo para ganhar”», sublinhou.

O Benfica-Rio Ave joga-se este sábado, às 18h00, no estádio da Luz.

