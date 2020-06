O Sindicato dos Jogadores (SJPF) saiu em defesa de Nuno Santos, jogador do Rio Ave expulso no jogo desta quarta-feira com o Benfica para a Liga.

Em comunicado, o organismo que representa os futebolistas profissionais em Portugal diz «condenar as ofensas verbais de que [o jogador] foi vítima. «Ataques cobardes que os meios digitais propiciam e que colocam em causa a dignidade e reputação do jogador», pode ler-se.

«Num momento em que o futebol precisa de recuperar da crise causada pela pandemia e em que os jogadores estão comprometidos com o esforço que representa um calendário competitivo tão exaustivo, o Sindicato apela ao bom senso e respeito pelos atletas, sem os quais o espetáculo desportivo não existe», acresenta.

Por fim, o SJPF deixa um apelo ao respeito entre dirigentes e outros agentes desportivos para que se respeitem e não promovam a aquilo de designa de «instrumentalização dos adeptos e um discurso de ódio».

Na base da polémica a envolver Nuno Santos está um vídeo da Sport TV, no qual o jogador do Rio Ave conversa com Bruno Lage após o golo do Benfica, situação que deu azo a insinuações e insultos que o Maisfutebol dispensa veicular.

Nuno Santos já reagiu às críticas através de uma mensagem publicada nas redes sociais. «Não é o Benfica que me paga as contas», escreveu.