Os sócios do Rio Ave aprovaram, na noite de quinta-feira, o Relatório e Contas da SDUQ relativo à temporada de 2023/24, na qual a sociedade teve um resultado líquido negativo de 7,8 milhões de euros.

Segundo divulgou o clube, 190 dos 217 associados presentes ratificaram o documento, numa reunião que se estendeu até à madrugada de sexta-feira.

Este resultado negativo, defendem os responsáveis do Rio Ave, deve-se ao «investimento feito na recuperação desportiva, após a descida à II Liga e, de sobremaneira, pelo impedimento de inscrição de jogadores, que condicionou a possível venda de ativos e o consequente encaixe financeiro».

Por sua vez, a presidente do emblema de Vila do Conde, Alexandrina Cruz, sugeriu a criação de uma SAD: «É altura de os associados refletirem sobre como queremos o nosso futuro. Se em gestão constante de sacrifícios e em posição desigual para com os demais adversários, ou se queremos um Rio Ave melhor, maior e com margem de crescimento futuro. É imperativo avançar e traçar novos caminhos.»