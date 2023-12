O Rio Ave e o Olympiakos estão a negociar a transferência de Costinha para o clube grego, por um valor de 2,5 milhões de euros.

As negociações entre os dois clubes têm corrido a bom ritmo e estão adiantadas, mas ainda não estão fechadas, numa altura em que há um ponto em comum entre ambos: Evangelos Marinakis é investidor da SAD do Rio Ave e proprietário do Olympiakos.

Costinha, recorde-se, é um lateral direito de 23 anos, formado no Rio Ave, clube ao qual chegou com 17 anos, para o primeiro ano de juniores. Duas época depois começou a ser chamado à equipa principal, pela qual efetuou examente cem jogos e marcou dez golos. Na formação passou ainda por FC Porto, Sp. Braga e Palmeiras.