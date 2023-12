O Rosario Central continua a sonhar com o regresso de Di María. Este domingo, o técnico do clube argentino, Miguel Ángel Russo, voltou a abordar a possível contratação do extremo do Benfica.



«Em março começa a Libertadores. Já viram quanto tempo falta até março? Disse sempre o mesmo aos jogadores que querem voltar. É preciso apresentar o clube de uma forma positiva, a melhor possível. Depois, que venham», começou por dizer, citado pela TyC Sports.



«Não me fixo tanto nas datas, mas sim em melhorar o clube para ter o que os jogadores dessa categoria precisam. E estamos a consegui-lo. É essa a ideia de Gonzalo Belloso [presidente do clube] desde o início. É o mais importante, que encontrem um clube cómodo, com instalações, com futuro e com um monte de coisas para crescer. É a ideia e a realidade ao dia de hoje», explicou ainda.



Refira-se que Ángel Di María está vinculado ao Benfica até 2024. Esta temporada, o internacional argentino, campeão do Mundo em 2022, leva sete golos em 18 jogos pelos encarnados.