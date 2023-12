Já são conhecidos os árbitros para os jogos decisivos de benfica e sporting de Braga na Liga dos Campeões, esta terça-feira.

Para o encontro do Benfica em Salzburgo, que decide qual das equipas passa para a Liga Europa, a UEFA nomeou o alemão Daniel Siebert, que será assistido por Jan Seidel e Rafael Foltyn, com Daniel Schlager no papel de quarto arbitro e Marco Fritz como responsável pelo VAR.

Também na terça-feira, o Sporting de Braga vai a Nápoles tentar o mesmo que o Benfica na Áustria: ganhar por dois golos de diferença, mas, neste caso, para seguir em frente na Liga dos Campeões, a par do Real Madrid.

O esloveno Slavko Vincic é o árbitro designado, tendo como auxiliares Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. O quarto árbitro será David Smajc e Nejc Kajtazovic estará no VAR.