Em vésperas de defrontar o Benfica, no fecho da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Salzburgo venceu em Viena o Rapid por 1-0, numa partida da 17.ª jornada da Bundesliga austríaca.



O polaco Kamil Piatkowski anotou o golo que decidiu o jogo à passagem dos 17 minutos.



Com esta vitória, o campeão austríaco alargou, à condição, a vantagem no topo da Liga para o Sturm Graz: tem 39 pontos contra 34 do adversário do Sporting na Liga Europa.



Lembre-se que Salzburgo e Benfica vão jogar pela Liga Europa na próxima terça-feira, na Áustria. Os encarnados precisam, recorde-se, de ganhar por 2-0.