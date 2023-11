O Salzburgo, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, venceu este sábado na receção ao Hartberg (3-2), com o golo decisivo a surgir já na reta final do desafio da 15.ª jornada do campeonato austríaco.

Quando o empate a dois golos parecia ser o desfecho mais provável, o suplente Dorgeles Nene apareceu para dar o triunfo aos locais, à passagem do minuto 85. Um golo que permite ao adversário do Benfica seguir no primeiro lugar da classificação, com os mesmos 33 pontos do que o Sturm Graz, adversário do Sporting na liga Europa.

Antes do golo que definiu o resultado final, o Hartberg abriu o marcador, por Bowat (11m), enquanto Ratkov (45+4m) restabeleceu a igualdade antes do intervalo. Já na segunda parte, Gloukh (49m) completou a reviravolta do Salzburgo, mas um autogolo de Morgalla (56m) deixou o desafio, novamente, empatado, até ao golo de Nene a cinco minutos do final do tempo regulamentar.

Salzburgo e Sturm Graz continuam, assim, de braço dado no topo da classificação, com 33 pontos, mais cinco do que o LASK Linz que ocupa a última posição do pódio.

Recordamos que o Salzburgo, com 3 pontos, recebe o Benfica, ainda sem pontos, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, no jogo que pode definir o terceiro lugar e o apuramento para o play-off da Liga Europa. Inter Milão e Real Sociedad, ambos com 10 pontos, já têm presença assegurada nos oitavos de final da Champions.