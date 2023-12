Benfica: Rui Costa anuncia reforços para janeiro

O Benfica vai reforçar o plantel principal de futebol no mercado de transferências de janeiro, anunciou este sábado Rui Costa.

Numa comunicação aos jornalistas no Seixal, na qual defendeu Roger Schmidt, o presidente das águias deixou essa garantia já na reta final das declarações.

«Haverá reforços em janeiro», confirmou.

Nesta altura, refira-se, e segundo apurou o Maisfutebol, o Benfica está a negociar a contratação de Pedro Malheiro, lateral-direito do Boavista. Além disso, as águias trabalham ainda no recrutamento de Benja Rollheiser (Estudiantes) para o verão.