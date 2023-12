Rui Costa garantiu este sábado que as contratações da equipa principal de futebol do Benfica são da sua própria responsabilidade, apesar de toda a estrutura participar nesse processo.

Em declarações aos jornalistas, e já depois de ter dado um voto de confiança a Roger Schmidt, o presidente das águias afirmou que esta temporada foi planeada da mesma forma como a da época passada, em que o clube conquistou o 38.º título da sua história.

«A época foi planeada exatamente da mesma maneira. Há um critério: podemos falhar jogadores, não critérios. Perdemos Grimaldo e Gonçalo Ramos, depois à posteriori perdemos Vlachodimos. Os jogadores que chegaram foram escolhidos de forma criteriosa por toda a estrutura do futebol», disse.

«Cada jogador que chega ao Benfica é escolhido por toda a estrutura do futebol: prospeção, treinador e presidente. A última decisão é minha, e a responsabilidade será sempre minha. Depois o jogador ter rendimento, isso pode ter a ver com o jogador e não com o critério», prosseguiu.

Rui Costa deu mesmo o exemplo de Arthur Cabral: «Mesmo em relação ao Cabral, fez golos por onde passou, e foi o melhor marcador da Liga Conferência na época passada. Há problemas de adaptação, isso acontece em toda a parte do mundo. Se houve alguma falha na contratação de jogadores, a responsabilidade é minha, sou eu que dou um sim ou não à vinda do jogador. O ano passado também falhámos, mas fomos campeões e isso fica mais no escuro.»