O presidente do Benfica, Rui Costa, pediu desculpa aos sócios depois do gesto obsceno de Arthur Cabral para alguns adeptos, no final do empate diante do Farense.

Uma declaração que surge já depois de o próprio avançado ter assumido o erro e ter pedido desculpa aos adeptos, numa comunicação publicada no site oficial das águias.

«O Arthur percebeu que não teve um digno gesto de um jogador do Benfica, já pediu desculpas, e eu enquanto presidente também peço desculpas aos nossos sócios. Tem de se medir as consequências, o estado de alma não é só dos adeptos, para os próprios jogadores as coisas não estavam agradáveis», começou por dizer.

«Custou a todos, ao Cabral provavelmente ainda mais porque se esperava muito dele e ele espera muito dele e infelizmente ainda não conseguiu ser o Cabral que foi nos anos anteriores. Não devia ter feito aquele o gesto, o resto será consequências internas», acrescentou.