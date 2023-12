O Benfica voltou ao trabalho este sábado de manhã, poucas horas depois do empate com o Farense no Estádio da Luz, já que está a preparar a última jornada da Liga dos Campeões, na Áustria, frente ao Salzburgo, onde vai tentar passar à Liga Europa.

Roger Schmidt orientou a sessão de trabalho e só saiu do Seixal a meio da tarde. O técnico alemão saiu em silêncio, ao volante da sua viatura.

Rui Costa também está no Seixal, já que vai assistir à partida entre o Benfica B e o Nacional, para a II Liga.