Concluído o empréstimo ao Góias, do Brasileirão, Sávio está de regresso ao Rio Ave, clube com o qual tem contrato até 2025.

Numa nota no site oficial, o clube vilacondense informou sobre o regresso do lateral-esquerdo, que já trabalhou às ordens de Luís Freire e pode ser opção para o próximo jogo do campeonato, frente ao Famalicão.

No período ao serviço do Góias, Sávio fez 11 jogos no Brasileirão, tendo feito uma assistência.