O treinador do Rio Ave, Luís Freire, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota frente ao Sporting (1-0), em jogo da 19.ª jornada da Liga:

[Quão penalizador foi o golo?] Hoje a minha equipa teve um comportamento muito bom, os jogadores entregaram-se completamente ao jogo. Fomos corajosos, mostrámos qualidade. Na primeira parte o jogo foi completamente dividido, sempre muito lutadores em campo. Até aos 65 minutos temos a melhor oportunidade do jogo, se esse golo do Boateng entrasse íamos ganhar o jogo. É penalizador, sim, os meus jogadores mereciam mais. Mas é como eu lhes disse, precisamos desta atitude já no próximo jogo. O jogo foi equilibradíssimo, merecíamos outro resultado. Provámos que podemos jogar com o Sporting no campo todo, o Sporting nunca esteve confortável.

[Série de seis jornadas se vencer] É o que é, há equipas que têm séries piores. Sabemos que faz parte do nosso campeonato. Mais do que a tabela, queremos mostrar o que fazemos. Demos tudo em campo, não fomos uma equipa de autocarro, não queimámos tempo. Com esta fome e vencer, vamos acabar por ganhar.

O resgaste emocional é saber tudo o que já passámos juntos. Somos muito ambiciosos, isso ficou provado hoje. O que há a fazer é dar a vida para ganhar o próximo jogo.

[Ausência de Aziz] O Aziz está em processo de negociação, continua nisso, pode sair, pode não sair, logo veremos.»