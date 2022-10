Marcelo Gallardo anunciou há dias que vai deixar o comando técnico do River Plate e deixou todos os que gostam do clube em sofrimento.

Afinal, «el Muñeco» está no clube desde 2014 e conduziu o River a um dos períodos mais titulados, com duas Taças Libertadores, um campeonato argentino, três Taças da Argentina, duas Supertaças, três Recopas sul-americanas, duas Taças Sul-americanas e uma Taça Suruga.

No domingo, Gallardo fez o último jogo no Estádio Monumental como treinador do River Plate e as homenagens sucederam-se. Cada uma mais emocionante. E nem os troféus conquistados pelo treinador faltaram à cerimónia.

Os adeptos do River, ainda não convencidos de que vão perder o técnico, cantaram inúmeras vezes o pedido para que Gallardo fique. «Não te vás, pensa outra vez!».

Mas nem só os adeptos se emocionaram. Em campo, os jogadores do River Plate também não esconderam a emoção, com Quintero, ex-FC Porto, a ser um dos mais emocionados.

Além dele, também o capitão Enzo Pérez, médio que jogou no Benfica, não conseguiu controlar as lágrimas.