Contratado em 2012 para ser o primeiro técnico do novo projeto do RB Salzburgo, Roger Schmidt se sagrou campeão nacional apenas na segunda temporada (2013/14). Porém, foi um particular de inverno diante do então campeão europeu Bayern de Munique, em janeiro de 2014, que levou mesmo o alemão a atrair os holofotes da Europa.

Na ocasião, num duelo disputado na Áustria, a equipa bávara dirigida então por Pep Guardiola colocou em campo força máxima diante dos anfitriões: Neuer, Alaba, Kroos, Thiago Alcântara, Shaqiri, Gotze, Muller, Mandzukic e Rafinha. De nada adiantou. Acabou derrotada por 3-0.

«Nunca vi uma equipa jogar com tanta intensidade como o Salzburgo», elogiou Guardiola, em declarações à Imprensa local, logo depois do tropeço.

A vitória, entre outros motivos, impulsionou o começo de carreira de Schmidt, que, poucos meses depois, foi contratado pelo Leverkusen. A partida, de facto, está guardada até hoje na memória daquele plantel do emblema austríaco.

«O Bayern não esperava um jogo tão agressivo da nossa equipa, visto que o clube ainda não era uma força como é hoje. A gente sempre foi muito respeitado dentro da Áustria, mas fora faltava um pouco de conhecimento. Foi um jogo marcante, que deu toda essa repercussão», destacou o antigo central brasileiro Rodnei, em entrevista ao Maisfutebol.

Agora do lado do Benfica, Roger Schmidt se preparar para reencontrar o RB Salzburgo, esta quarta-feira, na Luz, na estreia da Liga dos Campeões.