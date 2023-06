Novak Djokovic fez história este domingo, ao conquistar em Roland Garros o 23.º Grand Slam da carreira, e as bancadas, diga-se, estiveram ao nível do feito do tenista sérvio.

É que no Court Philippe-Chatrier foi um viveiro de estrelas, quer do desporto quer de outras áreas, como a representação.

Desde logo no próprio camarote de Djokovic, onde Tom Brady, para muitos o melhor jogador de futebol americano da história, assistiu à vitória sobre Casper Ruud ao lado da esposa de Nole, Jelena Djokovic.

Mas não só.

Kylian Mbappé e Zlatan Ibrahimovic, por exemplo, viram o encontro juntos, no meio de tantas outras grandes figuras públicas.

Veja na galeria acima associada as estrelas que estiveram a assistir à final de Roland Garros.