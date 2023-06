23! 23 vezes Novak Djokovic!

Djokovic juntou mais um capítulo à história do ténis mundial este domingo, ao vencer, em Roland Garros, o 23.º Grand Slam da carreira. O tenista sérvio bateu Casper Ruud na final (7-6, 6-3 e 7-5) e tornou-se no tenista masculino com mais Majors conquistados na carreira.

No pó de tijolo de Paris, Nole era o principal favorito, depois da desistência por lesão do Rei da Terra Batida, Rafa Nadal. Carlos Alcaraz parecia ser o único adversário com argumentos para impedir o atleta de 36 anos de vencer pela terceira vez em França.

O jovem espanhol caiu nas meias-finais e Casper Ruud era o derradeiro obstáculo que separava Djokovic de ainda mais história. Ultrapassado com distinção, diga-se.

Ruud fez um primeiro set de grande nível, esteve inclusivamente com um break de vantagem, mas sucumbiu perante um tie-break assombroso de Novak, mais um. O título estava bem encaminhado, depois de uma primeira batalha de uma hora e 23 minutos.

Nos restantes dois parciais, uma quebra de serviço em cada um deles bastou a Djokovic para garantir a festa na capital gaulesa, naquele que é o segundo Slam para o sérvio esta época, depois da conquista no Open da Austrália.

Djokovic passa assim a ser o tenista masculino com mais Majors conquistados, à frente dos 22 de Nadal e dos 20 de Roger Federer. Mas os números não ficam por aqui.

Nole vai voltar a ser o número do mundo, «roubando» esse posto a Alcaraz, e é também o primeiro atleta a conquistar cada Grand Slam por pelo menos três vezes e o mais velho a triunfar em Roland Garros, com 36 anos e 20 dias.