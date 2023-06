Novak Djokovic e Casper Ruud defrontaram-se na final do torneio de Ronald Garros neste domingo e protagonizaram aquele que será um dos pontos do ano no ténis.

Com Djokovic a servir, Ruud andou o tempo todo a correr atrás do ponto, mas conseguiu finalizá-lo numa segunda subida à rede, depois de pelo meio ter batido uma bola de costas por detrás das costas.

Vale a pena ver!