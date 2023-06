Não é por acaso que Rafael Nadal é o grande ídolo de Iga Swiatek. A número um do ranking mundial não o esconde e faz questão até de levar isso para o court.

Este sábado, a tenista polaca venceu uma maratona de quase três horas, pelos parciais de 6-2, 5-7 e 6-4, frente a Karolina Muchova e conquistou pela terceira vez o torneio de Roland Garros – onde Nadal é especialista.

Em Paris, Swiatek chegava a esta final como grande favorita: campeã em título, líder do ranking WTA e frente a uma adversária que nunca havia estado nestas andanças. E por andanças leia-se uma final de um Major.

E o primeiro set confirmou isso mesmo: Swiatek dominou do início ao fim e triunfou por 6-2.

O segundo parcial começou com o mesmo ritmo, a polaca quebrou o serviço à adversária e fez o 3-0 num ápice. Mas Muchova não se deu por vencida. A checa reentrou no marcador e na segunda vez que serviu para fechar o set, conseguiu fazer o 1-1.

A história da final mudou e Muchova entrou bem melhor no derradeiro parcial, fazendo logo o break no primeiro jogo de serviço de Swiatek.

Só que a polaca também não se deu por vencida e, depois de um período de menor inspiração, conseguiu também ela reentrar na discussão do marcador. Com o desenrolar dos minutos, os nervos apoderaram-se das duas jogadoras, houve dois breaks de seguida de parte a parte, mas Swiatek conseguiu servir para o 5-4 – depois de enfrentar mais um ponto de break – e colocar a pressão toda do lado da adversária de 26 anos, número 43 do mundo.

E Muchova cedeu: ainda reduziu para 15-30, mas ao primeiro match point de Swiatek, fez uma dupla falta e entregou aí o encontro.

Iga Swiatek conquista assim o quarto Grand Slam da carreira, o terceiro em Roland Garros, e faz história: é apenas a terceira tenista a vencer as quatros primeiras finais que disputa de um Major, depois de Monica Seles e Naomi Osaka.