Com o triunfo em Roland Garros, este domingo, o sérvio Novak Djokovic chegou ao 23.º Grand Slam da carreira e tornou-se no tenista masculino com mais Majors, tendo ultrapassado o espanhol Rafael Nadal.

Instantes depois do triunfo de Nole sobre Casper Ruud, o maiorquino recorreu às redes sociais para felicitar o adversário com quem tem dividido o topo do ténis mundial nos últimos anos.

«Muitos parabéns por esta conquista incrível, Djokovic. 23 é um número que, há poucos anos, era impossível de se pensar, e tu conseguiste. Diverte-te com a tua família e equipa», escreveu Nadal no Twitter.

Many congrats on this amazing achievement @DjokerNole

23 is a number that just a few years back was imposible to think about, and you made it!

Enjoy it with your family and team! 👏🏻