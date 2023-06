Casper Ruud e Iga Swiatek confirmaram, este domingo, a passagem aos oitavos de final de Roland Garros num dia marcado pela desistência de Elena Rybakina.



O norueguês, número quatro do mundo e vice-campeão em título, precisou de quatro partidas para afastar o chinês Zhinzhen Zhang, 71.º da hierarquia mundial por 4-6, 6-4, 6-1 e 6-4 para assegurar a continuidade em prova.



Na próxima ronda, Ruud, campeão do Estoril Open, vai defrontar nos oitavos de final Nicolas Jarry. O chileno, 35.º do ranking ATP, continua a confirmar o bom momento no pó de tijolo parisiense e este sábado, afastou o norte-americano Marcos Giron em quatro sets pelos parciais de 6-2, 6-3, 6-7 e 6-3.

Por sua vez, o nórdico Holger Rune, sexto do ranking mundial, bateu o argentino Genaro Alberto Olivieiri em três sets por 6-4, 6-3 e 6-1 e vai medir forças com Federico Cerundolo, argentino que derrotou o número um norte-americano Taylor Fritz (3-6, 6-3, 6-4 e 7-5).

Nos últimos dois jogos do dia, referentes ao quadro masculino, Dimitrov confirmou o favoritismo frente a Daniel Altmaier e ganhou por 6-4, 6-3 e 6-1. O búlgaro vai medir forças com Alexander Zverev, responsável pela eliminação de Tiafoe, após um jogo equilibrado decidido em quatro sets (3-6, 7-6, 6-1 e 7-6).

Na competição feminina, Elena Rybakina, quarta cabeça de série, desistiu e permitiu a passagem da espanhola Sara Sorribes Tormo aos oitavos de final de um major pela primeira vez na carreira. Já a bicampeã em título e número um mundial, Iga Swiatek, arrasou a chinesa Xinyu Wang por um duplo 6-0 em apenas 51 minutos.

Na competição feminina, a jornada de hoje no court Philippe-Chatrier ficou marcada pela desistência inesperada da cazaque Elena Rybakina, número quatro no ranking WTA, por não se sentir bem, cedendo a passagem à segunda semana do torneio à espanhola Sara Sorribes Tormo (132.ª WTA), pela primeira vez apurada para os oitavos de final de um major.

Por sua vez, bicampeã em título, Iga Swiatek, arrasou a chinesa Xinyu Wang por duplo 6-0 em apenas 51 minutos. A polaca vai defrontar a ucraniana Lesia Tsurenko, que «despachou» Bianca Andreescu, antiga campeã do US Open, por duplo 6-1.



Por sua vez, Coco Gauff sofreu, mas conseguiu bater a jovem promissora russa, Mirra Andreeva. A norte-americana perdeu a partida inicial por 7-6, mas conseguiu dar a volta ao encontro e venceu os dois sets seguintes por duplo 6-1.

Nota ainda para Ons Jabeur, tunisina que ocupa o sétimo lugar do ranking WTA, que bateu a sérvia Olga Danilovic em três sets por 4-6, 6-4 e 6-2.