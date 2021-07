José Mourinho já marca pela diferença na Roma.

Com a ajuda do novo técnico de audiovisuais do clube Giovanni Cerra, que trabalha com o português desde 2013/14, o clube italiano tem ao seu dispôr uma nova tecnologia que melhora as condições de análise e observação dos jogadores.

Com recurso a um drone e a uma tela de grandes dimensões, José Mourinho e a sua equipa técnica terão maior facilidade em mostrar aos jogadores o comportamento a adotar dentro de campo, tal como a observar clipes de jogos e treinos.

A Roma entrou com o pé direito na pré-temporada, ao vencer por 10-0 os amadores do Montecatini.