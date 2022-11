Diretor geral da Roma, Tiago Pinto não tem dúvidas de que ter José Mourinho à frente da equipa deve deixar satisfeito o clube. Antes do dérbi da capital com a Lazio, neste domingo, o dirigente português abordou alguns temas da atualidade dos gialorossi, a começar pelo grande jogo.

«Este não é um jogo como qualquer outro, não jogamos - com todo o respeito - contra o Empoli», disse Tiago Pinto, num evento com adeptos da Roma.

«Antes dos jogos contra a Lazio tentamos sempre fazer o nosso trabalho de maneira normal, mas quanto mais nos aproximamos da partida, mais sentimos o clima do dérbi também. Uma partida que queremos vencer, pelos três pontos e para crescer como equipa», prosseguiu, citadopelo Corriere dello Sport.

O dirigente foi respondendo a algumas perguntas dos adeptos e falou também de José Mourinho.

«Conseguimos trazê-lo aqui e devemos estar felizes. Conhecendo-o, acredito que em nenhum outro clube ele foi tão feliz quanto aqui na Roma.»

Obviamente, a curiosidade dos tifosi prendeu-se também com potenciais reforços já em janeiro. «O mercado está muito longe, agora temos três jogos para ganhar. Solbakken? Não posso falar disso...», riu Tiago Pinto, quando questionado sobre o norueguês do Bodo/Glimt e que já terá acordo com os romanos.

A terminar, o dirigente português (leia aqui a história dele) admitiu que a Roma entrou em conflito com a Serie A por causa do pré-jogo no Olímpico.

«A diferença entre os clubes são os adeptos, e o hino é o melhor momento para se viver no estádio. A Liga estava a dizer-nos que música colocar dentro do Olímpico. Tivemos uma pequena guerra e agora todos os clubes podem tocar o hino antes do jogo. Até os árbitros ficam à espera que o hino termine para ouvir tudo», concluiu.