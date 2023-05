José Mourinho apresentou-se sereno na conferência de imprensa que se seguiu ao triunfo da Roma sobre os alemães do Bayer Leverkusen (1-0), distribuindo elogios pelos seus «rapazes», com uma menção honrosa para o «menino» Edoardo Bove, jovem italiano de 20 anos que foi titular e que acabou por marcar o golo que dá vantagem aos romanos na meia-final da Liga Europa.

«Conseguimos vencer a primeira parte da eliminatória. Não foi um jogo fácil. É tudo mérito dos rapazes que tiveram mentalidade, vontade e empatia, que é uma palavra que repito muito. Mostraram bom-senso e responsabilidade, querem fazer de tudo para deixar os adeptos felizes», começou por enunciar em conferência de imprensa.

Entre todos os «rapazes», Mourinho destacou Bove, o autor do golo solitário do jogo, numa recarga a um priomeiro remate de Abraham. «Sim, é um cão doente… talvez me tenha enganado na expressão (risos). Ele trabalha duro, está a crescer, está cheio em confiança. O Bove é um menino muito talentoso, tanto como jogador, como pessoa. Se está assim é graças à sua família. É um menino muito educado, com formação académica. É um profissional exemplar, parece um jogador de trinta anos e não um rapaz tão jovem. No ano passado jogou cinco minutos, este ano vinte, depois trinta, depois tornou-se titular. Cresceu emocionalmente. Fiz o meu trabalho, ajudei-o a crescer. Não conheço a família dele pessoalmente, mas tenho a certeza que a dele será de alto nível por tê-lo criado assim», atirou.

Depois dos jogadores, Mourinho dirigiu-se aos adeptos. «Hoje fizemos o trajeto de Trigoria ao estádio com as pessoas que nos acompanharam e apoiaram na rua. As emoções que eles nos mostram conseguem até mexer com a alma de quem tem muita experiência como eu», referiu.

Dybala e Wijnaldum, limitados, começaram os dois no banco e só jogaram os últimos minutos, mas Mourinho conta com os dois para o jogo em Leverkusen. «Se nada de grave acontecer, esperamos que possam jogar por mais tempo na quinta-feira. Estamos apertados entre os que estão desgastados e os que estão se ritmo porque estiveram lesionados, mas eles estão a treinar para voltarem o mais rápido possível», comentou.

El Shaarawy é outro dos jogadores da Roma com limitações. «Ele está no limite entre estar e não estar. Veremos nos próximos dias», referiu ainda.