Roman Yaremchuk, avançado ucraniano de 25 anos, que no sábado foi oficializado como jogador do Benfica, fez este domingo o primeiro treino no clube encarnado.

O Benfica divulgou imagens do jogador a treinar no ginásio e no relvado, acompanhado por Jorge Jesus.

Veja as fotos do primeiro treino de Yaremchuk na galeria associada.