O futebolista ucraniano Roman Yaremchuk, do Benfica, descartou a possibilidade de poder mudar-se para o Milan futuramente, sublinhando que está concentrado no que pode fazer ao serviço dos encarnados.

«Agora não tenho esse sonho – de jogar pelo Milan. O meu sonho agora é adaptar-me ao Benfica o mais rápido possível e mostrar o meu melhor futebol», disse, em declarações ao vbetnews.com, publicadas no domingo, em resposta a uma questão acerca do emblema transalpino, sobre o qual surgiram notícias, na imprensa internacional, de um possível interesse já desde que estava no Gent da Bélgica.

Yaremchuk, de 25 anos, está nesta altura ao serviço da seleção da Ucrânia para a reta final da fase de grupos de qualificação para o Mundial 2022. Chega a esta altura do calendário após não ter feito qualquer golo nos oito últimos jogos em que foi utilizado na equipa de Jorge Jesus. Contra o Sp. Braga, na goleada por 6-1, não saiu mesmo do banco de suplentes.

Nesse sentido, o dianteiro ex-Gent sublinhou a competitividade da equipa portuguesa e a dificuldade dadas as defesas adversárias. «A liga portuguesa é difícil porque todos se fecham na defesa contra ti, são dez defesas à porta da baliza, então é difícil de quebrar a defensiva», avaliou.

Yaremchuk tem em vista o encontro final no grupo D de qualificação para o Mundial 2022, a deslocação à Bósnia na terça-feira (19h45). Os ucranianos não perderam nenhum dos sete jogos já realizados, mas apenas venceram um, levando uns impressionantes seis empates. Um registo que vale o terceiro lugar, com nove pontos. Para ir ao play-off, a seleção de Leste tem de vencer na Bósnia e esperar que a Finlândia (2.ª com 11 pontos) nunca vença a França, já qualificada para o Qatar. E, mesmo que os finlandeses empatem, caso haja uma igualdade a 12 pontos, a Ucrânia tem de garantir que fica com uma diferença melhor de golos: tem nesta altura 9-8 (um positivo) para 10-8 (dois positivos) dos nórdicos.

«Penso que vai ser um jogo muito difícil porque, de facto, nós estamos a jogar um bilhete para o play-off de qualificação para o Mundial 2022. Penso que vão estar muitos adeptos da Bósnia», reconheceu.

Yaremchuk, já utilizado em 17 jogos pelo Benfica, fez quatro golos pela equipa lisboeta em 2021/22.