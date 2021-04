O treinador do Sporting, Ruben Amorim, na conferência de imprensa após o empate com o Belenenses (2-2), em jogo da 28.ª jornada da Liga:

[Sente o campeonato a escapar?] «Não falamos do campeonato. Merecíamos mais, fizemos mais, nos últimos jogos tenho a mesma opinião. Não tivemos a sorte do jogo. Há que realçar a atitude da equipa. Temos de pensar que é difícil. Os jogadores têm de estar tranquilos e estaremos preparados para ir jogar a Braga.

[Jogadores estão a sentir a pressão do título] Para mim não. Se olharmos aos resultados, nesta fase estamos a perder mais pontos. Eu olho para tudo o que se passa. Temos sinais bons. Obviamente que as pessoas olham para o resultado. O pior Sporting da época continua invencível há 28 jornadas. É muito mau este Sporting. Estamos está a criar muitas oportunidades, não fazemos golo e sofremos com isso. Mas a crença e o coração da equipa estão cá.»